«Арсенал» — «Манчестер Сити»: когда матч за Суперкубок Англии

16 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Кардиффе, Уэльс, на стадионе «Миллениум». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.60. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.60. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.