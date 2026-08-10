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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: когда матч за Суперкубок Англии

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: когда матч за Суперкубок Англии
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16 августа состоится матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт в Кардиффе, Уэльс, на стадионе «Миллениум». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Суперкубок Англии — 2026 . Финал
16 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.60. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 2.60. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

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