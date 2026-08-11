«Кайрат» — «Левски»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Кайрат» — «Левски».

Ставка: проход «Кайрата» за 3.26.

«В первом раунде квалификации Лиги чемпионов «Кайрат» без особых проблем прошёл команду из Черногории, а дальше встретился с чемпионом Кипра «Омонией». В гостях казахстанцы уступили 0:1, хотя и имели численное преимущество с 34-й минуты. В Алма-Ате киприоты вновь остались в меньшинстве в первом тайме, и «Кайрат» сравнял счёт в противостоянии. На большее хозяев не хватило, а судьба путёвки определялась в серии пенальти. По семь ударов потребовалось командам, чтобы выявить сильнейшего. «Кайрат» бил лучше и прошёл дальше.

«Левски» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов без каких-то проблем прошёл «Борац» — ничья в гостях и разгромная победа дома 4:0. Дальше болгар ждали два матча против румынской «Университати» из Крайовы. Здесь уже были 1:0 дома и два быстрых гола в ответной встрече. Затем хозяева счёт сравняли, но болгары вышли дальше по сумме двух встреч.

Первый матч между «Кайратом» и «Левски» прошёл на прошлой неделе в Софии. Хозяева владели колоссальным преимуществом, но забили лишь раз, да и то в компенсированное время. Теперь казахстанцам вновь, как и в противостоянии с киприотами, нужно совершить маленький подвиг. Один раз «Кайрат» это уже сделал. Я верю, что сможет и второй, поэтому и поставлю на проход казахстанцев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».