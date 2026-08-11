«Динамо» СПб — ФК «10»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» СПб — ФК «10».

Ставка: проход «Динамо» за 1.70.

«Петербургское «Динамо» стало ФК «Сочи» в 2018 году, но уже через год клуб был воссоздан вновь. Правда, при этом о былых заслугах, как, например, победа над «Зенитом» в 2016 году в Кубке России на Петровском, забыли. Хотя за последние годы динамовцы Санкт-Петербурга доходили даже до четвёртого раунда турнира. Прямо сейчас петербуржцы делят лидерство с «Муромом» в своём дивизионе, но впереди ещё 11 туров. А вот в Кубке России в нынешнем сезоне «Динамо» из Санкт-Петербурга стартует лишь сейчас.

Их соперником будет команда-дебютант турнира, но давно привлекающая к себе внимание. ФК «10» образован в 2022 году, но популярность пришла сразу, ведь это команда Азамата Мусагалиева. Изначально они создали коллектив, чтобы стать частью медиафутбола. В первый год результатов не было, но постепенно шоумен переманивал звезд других комьюнити, а также приглашал футболистов, ещё недавно выступавших на самом высоком уровне. Это дало свои плоды: три последних турнира забрала команда Азамата и впервые дебютировала в Кубке России.

В первом раунде соперником «Десятки» был «Космос». Уже на первой минуте команда Мусагалиева пропустила, затем отыгралась, но вновь пропустила. И всё же в середине второго тайма медийщики забили дважды и прошли дальше. Первый официальный матч для ФК «10» был сложным, но надо не забывать, что это был дебют. Сейчас соперник сильнее, да и матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Динамовцы в субботу прервали череду неудач и выйдут в прекрасном настроении, что, на мой взгляд, поспособствует их проходу дальше. На это и поставлю», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».