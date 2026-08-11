«Лион» — «Спарта»: прогноз Михаила Моссаковского на матч квалификации Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Лион» — «Спарта».

Ставка: ТБ 10.5 углового за 1.93.

«Для «Лиона» это только вторая официальная игра сезона. Сезон стартовал первым матчем в Праге, а внутренняя часть начнётся только 22 августа. Понятно, что команда Паулу Фонсеки будет набирать форму и добирать тонус уже через официальные матчи. У «Спарты» в этом плане есть небольшое преимущество: пражане уже сыграли три тура чемпионата Чехии, плюс первый матч с «Лионом» дома.

Первую встречу «Спарта» выиграла 2:1, и голов там могло быть больше. У пражан был отменённый гол, у Толиссо — нереализованный пенальти. В целом получился хороший матч по содержанию, и шансы «Спарты» на проход выглядят вполне живыми. Тем более Брайан Приске в последнем туре чемпионата дал лидерам ротацию. Да, «Спарта» проиграла 0:2, но во многом именно потому, что тренер берёг игроков под ответную встречу с «Лионом». При этом у пражан много травмированных, поэтому ротация в такой ситуации была логичной.

«Лион», несмотря на то что только входит в сезон, в первом матче моментами выглядел содержательно. И отдельно стоит отметить угловые: у французов было большое преимущество по этому компоненту, а всего команды подали 15 корнеров. Для матчей «Спарты» такое количество угловых вообще типично. В первых турах чемпионата Чехии тоже были «верховые» цифры: 15 угловых в одном матче, 10 — в другом, а в последнем туре — восемь, причём семь из них подали сами пражане.

Поэтому есть основания ждать много угловых и в ответной игре. «Лион» не удовлетворён результатом, но я не уверен, что матч будет даваться французам легко и что они быстро добьются нужного счёта. Команда Фонсеки должна наседать, высокие фланги «Лиона» будут снова обеспечивать подходы и корнеры. При этом «Спарта» своё количество угловых тоже наверняка найдёт. Планка чуть приподнята, но по логике пары команды должны уходить за десятку, поэтому тотал больше 10.5 выглядит рабочим вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».