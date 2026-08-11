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В США биржам прогнозов запретили использовать букмекерские коэффициенты

В США биржам прогнозов запретили использовать букмекерские коэффициенты
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Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предупредила биржи прогнозов о недопустимости использования букмекерских коэффициентов в отображении контрактов на исходы событий, сообщает Bloomberg.

CFTC потребовала, чтобы на рынках указывалась непосредственно цена контракта или вероятность исхода в процентах. По мнению регулятора, букмекерский формат может вводить пользователей в заблуждение.

Комиссия в своём решении опиралась на исследование, согласно которому американский формат коэффициентов может подталкивать игроков к более рискованным решениям. Правда, это исследование касалось ставок на спорт.

Требования к платформам появились на фоне судебных споров о правовом статусе бирж прогнозов в США. Участники рынка заявляют, что пользователи покупают и продают контракты, цена которых зависит от исхода определённого события, о ставках речь не идёт. Власти ряда штатов утверждают, что платформы предлагают азартные игры без необходимых лицензий.

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