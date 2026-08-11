«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз на матч за Суперкубок УЕФА

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: «Астон Вилла» забьёт за 1.75.

Конечно, «ПСЖ» гораздо мощнее. Конечно, букмекерские компании считают французский клуб явным фаворитом. В идеальном мире и идеальных условиях подопечные Луиса Энрике наверняка добыли бы победу с ощутимым запасом. Но мы находимся не в идеальном мире. И интриги здесь гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Хотя, естественно, шансы парижан и в самом деле выше. Спорить с этим невозможно.

Дело в том, что «ПСЖ» второй год подряд фактически лишён отдыха. Прошлым летом было так: финал Лиги чемпионов, финал клубного чемпионата мира. Отпуск лидеров исчислялся днями, набирать форму и собираться с мыслями пришлось на ходу. К счастью, конкуренция в Лиге 1, мягко говоря, невелика. Тренерский штаб крайне широко ротировал состав и никуда не спешил. Оказалось, что от этого подхода выиграли все.

Унаи Эмери своё дело знает. Кубковый формат — его территория. Великолепно готовится к конкретным оппонентам, разбирает до мельчайших подробностей, находит противодействие. Между тем «ПСЖ» в предсезонке подтвердил сомнения. 0:3 от скромнейшей «Мальорки» не дадут соврать. Брать ли Х2 за 2.22 — вопрос вкуса, хотя Эмери наверняка приготовит что-то для бывшего клуба. А вот гол «Астон Виллы» за 1.75 напрашивается. Оборона парижан сейчас явно не в форме.