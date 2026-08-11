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«Штурм» — «Фенербахче»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

«Штурм» — «Фенербахче»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов
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11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Штурм» — «Фенербахче». Встреча пройдёт на стадионе «Меркур Арена» в Граце. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Первый матч завершился победой стамбульского клуба со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 21:30 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают гостей фаворитами. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом приблизительно 1.92. Победа «Штурма» оценивается коэффициентом 3.93. Ничейный исход доступен примерно за 3.77.

Аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Проход «Фенербахче» в следующий раунд оценивается коэффициентом в районе 1.10.

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