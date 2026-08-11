«Лион» — «Спарта»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лион» — «Спарта». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 1.60. Победа «Спарты» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.