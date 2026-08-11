«Лион» — «Спарта»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги чемпионов
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11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Лион» — «Спарта». Игра пройдёт на стадионе «Групама» в Лионе. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Лига чемпионов . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2026, вторник. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Спарта П
Прага, Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 1.60. Победа «Спарты» оценивается коэффициентом 5.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.
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