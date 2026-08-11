«Црвена Звезда» — «Хапоэль» Беэр-Шева: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги чемпионов

11 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Црвена Звезда» — «Хапоэль» Беэр-Шева. Встреча пройдёт на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Первая игра завершилась победой израильского клуба со счётом 1:0.

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Сделать ставку на победу «Црвены Звезды» предлагается с коэффициентом 1.30. Победа «Хапоэля» оценивается коэффициентом 8.40. Ничейный исход доступен за 5.70.

Линия результативности установлена на отметке 3.5 мяча. Тотал меньше 3.5 мяча идёт за 1.68, а тотал больше 3.5 мяча — за 2.10. Победа «Црвены Звезды» с форой (-1.5) предлагается с коэффициентом 1.81. Проход сербского клуба доступен за 1.46, израильского — за 2.60.