Эксперты назвали фаворита РПЛ после 3-го тура чемпионата

В РПЛ позади остался 3-й тур. Без потерь теперь идёт только «Краснодар», переигравший в Москве «Спартак» (2:1). «Зенит» сенсационно проиграл «Родине» (1:2), а махачкалинское «Динамо» уступило столичным одноклубникам (1:3). Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Фаворитом аналитики считают действующего победителя — «Зенит». На команду Сергея Семака можно поставить за 2.10 (было 1.81).

Шансы «Краснодара» оценили в 3.55 (было 5.00). На «Спартак» можно поставить за 5.50 (было 4.75).

На московское «Динамо» и ЦСКА предлагают одинаковый коэффициент 20.00. За 30.00 можно поставить на «Локомотив».

Вероятность чемпионства «Ахмата» и «Балтики» оценили в 250.00, а на казанский «Рубин» предлагают котировку 500.00.