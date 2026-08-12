«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок Европы

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.03.

«Открывается новый европейский сезон матчем за Суперкубок Европы, или Суперкубок УЕФА. Играют финалист Лиги чемпионов, победитель Лиги чемпионов и победитель Лиги Европы. Унаи Эмери против своей бывшей команды — «ПСЖ» против «Астон Виллы».

Парижане у многих котируются явным фаворитом. Считают, что «ПСЖ» вообще не заметит «Астон Виллу» в этом матче. Но любой матч, тем более решающий и ещё на старте сезона, когда футболисты не в оптимальных кондициях, может преподнести сюрпризы. А зная умение и просто великолепное качество Унаи Эмери готовить команду к таким решающим играм, где идёт игра на результат или на выбывание, он наверняка может предложить Луису Энрике интересные варианты.

Поэтому, хоть «ПСЖ» и фаворит, но, мне кажется, не такой явный, как многим кажется. «ПСЖ» сыграл с английской командой последний товарищеский матч, сыграл вничью. «ПСЖ» сыграл с «Манчестер Юнайтед» вничью 1:1, Матвей Сафонов там немало хороших мячей потащил. Думаю, и в этом матче парижанам будет очень и очень непросто.

«Астон Вилла» — команда боевая, команда организованная. Особого шика, наверное, этой встрече добавляет то, что не только Унаи Эмери возглавляет «Астон Виллу», а еще и Люка Динь, бывший игрок «Астон Виллы», перебрался в «ПСЖ» буквально перед этим матчем.

В общем, мне кажется, вариант «2-3 гола в основное время» на эту игру — такой комбо и очень любопытный, очень интересный, потому что матч может качнуться в любую сторону. Я думаю, что ничья 1:1, 2:1, 2:0 — вполне подходящий вариант для этой игры. Коэффициент 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».