«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Артура Петросьяна на матч за Суперкубок УЕФА

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «ПСЖ» и ТМ 4.5 за 2.03.

«Давайте потихоньку вкатываться в новый европейский клубный сезон. Он традиционно начнётся с матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Астон Вилла» в австрийском Зальцбурге.

Я бы сразу сказал, что к этой игре стоит относиться как к товарищеской. Слишком серьёзно к ней, думаю, относиться не стоит. Разве что уже по ходу матча что-то может показаться очевидным, и тогда на этом можно будет сыграть. Пока можно только предполагать, как будут развиваться события на поле.

Для «ПСЖ», по сути, матч станет первым серьёзным в новом сезоне. Всего два раза парижане выходили на поле после финала Лиги чемпионов, и оба раза в далёком от оптимального составе: из основных играли только Хвича и Сафонов. И ни разу пока «ПСЖ» не выиграл. Не сказать, что команда смотрелась очень уж плохо, но понятно, что до идеала далеко. Во всех линиях были проблемы. Как в предстоящей игре будет выглядеть команда, учитывая, что за два-три дня основные игроки соберутся в распоряжении Энрике, сложно сказать. Скорее всего, команда попытается действовать на багаже прошлого сезона. Но в любом случае очевидно, что уровень игроков никуда не денется. С физикой, наверное, будут проблемы, но в целом думаю, что именно «ПСЖ» будет контролировать игру.

Что касается «Виллы», там обратная ситуация. Команда уже провела шесть товарищеских матчей. Но обращает на себя внимание то, что во всех этих играх биргмингемцы пропускали. Если в соперниках были более-менее серьёзные команды вроде «Порту», «Реала», «Сосьедада» или «Баварии», то команда пропускала больше одного мяча. Два — от «Порту», четыре — от «Сосьедада» и два — от «Баварии». Ещё очевидно, что команда уже может быть в тонусе, хотя и не все основные игроки принимали участие в этих матчах. Уоткинс, например, до сих пор ни одного матча не провёл за команду.

Очевидно, что у Эмери, по крайней мере в начале сезона, будут проблемы из-за потерь, с которыми пришлось столкнуться «Вилле». Да, команда заработала более 200 миллионов, но деньги на поле не выходят и голы не забивают. Морган Роджерс, Тилеманс — два ключевых игрока центра поля — покинули команду. И да, Манзамби — хорошее, отличное приобретение, но, когда швейцарец выйдет на поле, неизвестно: из-за травмы колена, возможно, ещё пару месяцев придется Эмери обходиться без него. Ну и Гомес — тоже, понятно, качественный игрок, но не думаю, что у него всё сразу получится в новой команде. И явно, что те функции, которые возлагали на себя Роджерс и Тилеманс, Эмери будет сложно с ходу перераспределить на других игроков. Поэтому, думаю, и в том числе с этим связано то, что структурно команда выглядела в этих последних летних матчах не очень здорово и позволяла гораздо больше у своих ворот, чем мы привыкли видеть. В общем, «Вилле», думаю, будет непросто как минимум первые пару месяцев нового сезона.

Если говорить о прогнозе на игру, повторюсь: слишком серьёзно к этому матчу относиться не надо, стоит посмотреть, что будет происходить на поле. Но предположим всё-таки, что ближе к победе будет «ПСЖ» за счёт более высокого уровня игроков и уже давно имеющихся связей, с которыми «Вилла» столкнётся. Поэтому думаю, что «ПСЖ» — фаворит. Моя ставка — победа парижан и общий тотал меньше 4.5 гола за 2.03», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».