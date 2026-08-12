«ПСЖ» — «Астон Вилла»: ставка Александра Мостового на матч в Австрии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 3.96.

«Непросто давать прогноз на этот матч, потому что ни «ПСЖ», ни «Астон Виллу» мы фактически не видели целый месяц. В каком они сейчас состоянии, кто как готов, кто уже набрал форму, а кому ещё нужно время — всё это очень трудно понять. Тем более это Суперкубок: одна игра, один вечер, 90 минут, там может произойти всё что угодно.

Понятно, по статусу «ПСЖ» выглядит сильнее. Это команда, которая выиграла Лигу чемпионов, у них огромный подбор футболистов, опыт таких матчей и качество впереди. Но для них Суперкубок — всё равно немного особенная история. Для них это трофей, конечно, важный, но после Лиги чемпионов эмоционально — это уже не то же самое.

А вот у «Астон Виллы», думаю, мотивации может быть больше. Для них это шанс взять европейский трофей в одном матче, обыграть такого сильного соперника и громко начать сезон. Вряд ли они каждый год доходят до финальных матчей, поэтому настрой должен быть сумасшедший. Команда хорошая, умеет играть плотно, может терпеть и ждать свой момент.

Поэтому я бы здесь не говорил, что всё очевидно. «ПСЖ» сильнее по составу, но «Астон Вилла» может взять мотивацией, свежестью и желанием показать себя. Думаю, скорее всего, в основное время будет счёт где-то 1:1, то есть ничья в основное время. А дальше уже серия пенальти решит, кто поднимет трофей над головой», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».