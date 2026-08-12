«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Семёна Зигаева на матч за Суперкубок УЕФА 12 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: обе забьют и ТБ 3.5 за 3.15.

«ПСЖ» в прошлый сезон входил полновесным триумфатором, парижане забрали и чемпионат страны, и Кубок Франции. Но главный триумф произошёл в Лиге чемпионов. Французская команда не просто впервые вышла в финал, но и разгромила «Интер» 5:0, забрав трофей. Год спустя команда Луиса Энрике вновь вышла в решающий матч главного клубного турнира Европы, но на сей раз соперник был серьёзнее — «Арсенал». 1:1 в основное время, а дальше в серии пенальти Матвей Сафонов напугал лондонцев и вынудил их бить мимо, что принесло «ПСЖ» второй титул подряд.

«Астон Вилла» в сезоне-2024/2025 была единственной командой, которая в плей-офф Лиги чемпионов смогла дать бой парижанам. 1:3 в Париже и 3:2 в Бирмингеме, хотя в домашнем матче англичане могли забить и побольше. Но в чемпионате Англии «Астон Вилла» финишировала лишь шестой, поэтому прошлый сезон провела в Лиге Европы. Там в финале биримингемцы легко разгромили «Фрайбург» и стали триумфатором турнира, получив путёвку в Лигу чемпионов. Хотя у команды Унаи Эмери это право было и по итогам АПЛ-2025/2026.

В Суперкубке Европы мы увидим встречу бывших. Конечно, в первую очередь речь о главном тренере английской команды Унаи Эмери, который возглавлял парижан с 2016 по 2018 год. Но на днях произошёл прямой трансфер между командами — защитник сборной Франции Люка Динь перебрался из Бирмингема в Париж. Может ли он раскрыть какие-то секреты? Наверняка! Но в первом официальном матче сезона я от команд жду яркого футбола», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».