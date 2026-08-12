«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Михаила Моссаковского на игру за Суперкубок УЕФА

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

«Игра, которая открывает большой европейский сезон. До старта чемпионатов Франции и Англии ещё есть время: «ПСЖ» и «Астон Вилла» начнут внутренние турниры 23 августа. У Парижа перед этим будет ещё и матч за Суперкубок Франции, а «Вилла» проведёт товарищескую игру с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха. Поэтому команды подходят к Суперкубку УЕФА в промежуточном состоянии — вроде уже с официальным трофеем на кону, но всё еще без полноценного сезонного ритма.

Для «ПСЖ» начало сезона во многом выглядит похмельем после победы в Лиге чемпионов. Многие футболисты возвращались в Париж в разном состоянии, кто-то получил длинный отпуск, кто-то до сих пор не набрал форму. У «Астон Виллы» тоже есть потери: Манзамби, который ярко проявил себя за Швейцарию и стал одним из открытий ЧМ, продолжает восстанавливаться после травмы. Его дебют в новой команде случится позже, а в Зальцбурге мы его не увидим.

При этом оборона «ПСЖ» в контрольных матчах выглядела тревожно. Париж много позволял у своих ворот: в игре с «Манчестер Юнайтед» соперник нанёс 14 ударов, семь из них — в створ. С «Мальоркой» было ещё хуже — поражение 0:3 и 16 ударов по воротам «ПСЖ», шесть из них точные. Да, состав был неоптимальным, но он и будет стабилизироваться уже по ходу сезона. Эхо чемпионата мира никуда не делось, и прямо сейчас Париж не выглядит командой с идеально собранной обороной. Поэтому у «Астон Виллы» должны быть хорошие шансы забить.

В целом это матч, где логично смотреть на «верх»: ставка «обе забьют» выглядит очень вероятной, а чуть более интересный коэффициент дают на тотал больше 2.5. Значимость трофея есть, но это всё-таки не финал Лиги чемпионов, где можно ждать предельно прагматичной игры. С фолами я бы не рисковал: судит Омар Артан, арбитр из непривычной для УЕФА судейской школы, и не до конца понятно, как он проведёт такой матч. Поэтому надёжнее отталкиваться от атакующего сценария: тотал больше 2.5 здесь смотрится рабочим вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».