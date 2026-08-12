«ПСЖ» — «Астон Вилла»: ставка Анатолия Катрича на матч за Суперкубок УЕФА в Зальцбурге

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «ПСЖ» и обе забьют за 3.60.

«В Суперкубке фавориты часто мучаются, но у «ПСЖ» в решающих матчах девять побед в 10 последних финалах. У Эмери 11 трофеев в активе, но Суперкубок пока не даётся (ноль из трёх). Психология на стороне парижан. Против высокого прессинга «ПСЖ» англичане могут посыпаться. Луис Энрике поставит даже не совсем готовых Витинью и Невеша, чтобы завладеть центром, а свежий Кварацхелия будет смещаться в зоны, освобождая пространство для подключений Мендеша.

У «Виллы» есть козырь — скорость игроков атаки на контрвыпадах. Защита «ПСЖ» с высоко поднятыми крайками сбоила даже в товарняках, а Сафонов не вселяет уверенность. «ПСЖ» возьмёт классом, но без гола престижа от «Виллы» не обойдётся», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».