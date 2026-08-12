«ПСЖ» — «Астон Вилла»: прогноз Виктора Логинова на игру в Австрии 12 августа

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82.

«Суперкубок УЕФА — это всегда особенный матч, в котором встречаются победители двух главных еврокубков. Осторожного футбола здесь ждать не стоит: команды наверняка хотят начать сезон с трофея и будут готовы рисковать.

«ПСЖ» в ранге действующего обладателя двух трофеев ЛЧ подряд подходит к этой встрече в статусе фаворита благодаря более глубокому составу и высокому уровню исполнителей. Однако и «Астон Вилла» не раз доказывала, что способна навязать борьбу и преподнести сопернику сюрприз. На мой взгляд, нас ждёт открытая игра с моментами у обоих ворот — такие встречи нередко радуют зрителей результативностью. Поэтому считаю, что болельщики увидят яркий пример европейского футбола и как минимум три забитых мяча», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».