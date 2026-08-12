«Спартак» Тм — «СКА-Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Спартак» Тм — «СКА-Ростов».

Ставка: проход «Спартака» за 1.77.

«Тамбовский «Спартак» — клуб с историей. Но как это нередко бывает с региональными командами, в своё время он прекратил существование. Мы помним, как несколько лет назад в элите нашего футбола играл ФК «Тамбов», а вот после того, как он в 2021 году прекратил существование — появилась новая команда, которая взяла историческое название «Спартак». После возрождения клуба коллектив из Тамбова несколько раз участвовал в Кубке России, но дальше третьего раунда не проходил.

СКА из Ростова-на-Дону — тоже команда с огромной историей. В восьмидесятые она становилась обладателем Кубка СССР. Но несколько лет назад, когда ростовчане существовали в низших лигах, владельцем команды стал Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста. Музыкант какое-то время пробовал поднимать команду в регионе, но затем решил перевезти её в Москву, и теперь СКА участвует в Медиалиге. Потихоньку армейцы стали прибавлять, и последний сезон ростовчане провели здорово, но в финале уступили «Десятке» Азамата Мусагалиева.

Тамбовский «Спартак» в минувшие выходные проиграл на своём поле «Строгино» и упустил единоличное лидерство в турнирной таблице своего дивизиона. СКА в первом раунде Кубка России играл против «Зенита» из Пензы, и матч завершился вничью 2:2, а в серии пенальти ростовчане оказались сильнее. Так вот, Пенза в одном дивизионе со «Спартаком» и сильно уступает ему в классе. Поэтому в этом матче я поставлю на проход тамбовского «Спартака», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».