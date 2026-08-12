«ПСЖ» — «Астон Вилла»: кто фаворит матча за Суперкубок УЕФА
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12 августа состоится матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла». Игра пройдёт в австрийском Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.
Суперкубок УЕФА 2026 . Финал
12 августа 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение французскому клубу. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.70. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 4.10.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.88. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.
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