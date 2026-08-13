«Андерлехт» — ПАОК: прогноз Михаила Моссаковского на матч отбора Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Андерлехт» — ПАОК.

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 1.80.

«Первый матч «Андерлехт» выиграл на выезде, но в Брюсселе всё равно предстоит настоящая заруба. Это будет сеча. Первая игра получилась очень эмоциональной: пять жёлтых карточек, нереализованный пенальти и отменённый гол после добивания. В общем, эмоций там хватало, и я думаю, что в ответной встрече их будет ещё больше.

Обратите внимание: в матчах «Андерлехта» в этом сезоне карточек показывают достаточно много. Выборка пока небольшая (одна игра чемпионата плюс два раунда квалификации Лиги Европы), но тенденция уже видна. В каждом из этих матчей команды доходили до пяти предупреждений. Да, в отдельных случаях пятая жёлтая становилась второй для конкретного игрока, а у некоторых букмекеров вторая жёлтая не считается как обычная. Но это уже детали букмекерства. Главное — эмоциональный фон у матчей брюссельцев высокий.

И здесь эта эмоция, как мне кажется, совпадает с фигурой главного арбитра. Судить будет Симоне Содза — итальянский рефери, у которого средний показатель чуть больше четырёх жёлтых карточек за игру. В обычной ситуации это уже достаточно серьёзная база, а в таком матче среднюю цифру можно немного увеличить. Интрига быстро исчезнуть не должна, ПАОК будет цепляться за шанс, «Андерлехт» — защищать минимальное преимущество. И чем ближе финальный свисток, тем больше будет нервов.

Поэтому здесь нужно ловить именно эмоцию. Она в этом матче будет: статус ответной игры, минимальный разрыв после первой встречи, давление трибун и соперник, которому нечего особенно беречь. Всё это даёт поводы для стыков, разговоров, задержек и срывов атак. А Содза такой сценарий вполне может поддержать своими решениями. Пять жёлтых карточек в этой игре выглядят хорошим и вполне достижимым ориентиром, на это и поставлю», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».