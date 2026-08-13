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«Динамо» Минск — «Брага»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги конференций

«Динамо» Минск — «Брага»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги конференций
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Брага».

Ставка: ТМ 3 за 1.65.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В первом раунде квалификации Лиги конференций минское «Динамо» имело проблемы с командой из Северной Македонии, но всё же оказалось сильнее в серии пенальти и прошло дальше. Там белорусскую команду ждали два матча с «Нефтчи», первый в Азербайджане завершился неожиданной победой минчан 4:2. В ответной, прошедшей на нейтральном поле игре «Нефтчи» смог забить лишь раз, минимального поражения для «Динамо» было достаточно, чтобы выйти в следующий раунд.

«Брага» в первом для себя раунде встречалась с «Железничаром» из Сербии. В гостях была тяжёлая победа 1:0, хотя хозяева играли получше. Но в Португалии уже более высококлассная команда разнесла своего соперника 4:0, а могла и крупнее, но Орта не реализовал пенальти, хотя быстро исправился. В минувшие выходные стартовал чемпионат Португалии. «Брага», как и лиссабонский «Спортинг» с «Бенфикой», сыграла вничью 2:2 с соперником, явно уступающим в классе.

Первый матч между «Динамо» и «Брагой» прошёл на прошлой неделе в Португалии с колоссальным преимуществом хозяев. Но забить они смогли лишь раз, да и то с пенальти. Теперь ответный матч, который будет сыгран на нейтральном поле в Болгарии, ведь белорусским клубам запретили играть на родине. Обе команды не очень стабильны, и я думаю, что португальцы пройдут, но вряд ли мы увидим голевое пиршество. Поэтому поставлю здесь на тотал меньше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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