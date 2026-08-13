«Хартс» — «Бенфика»: прогноз Анатолия Катрича на матч квалификации Лиги Европы

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Хартс» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» за 1.43.

«Интрига в этом противостоянии умерла ещё в Лиссабоне, когда «Бенфика» устроила шотландцам разгром со счётом 6:1. Пять мячей форы не отыграть. Но «Хартс» уже реабилитировался, размазав «Данди Юнайтед» 4:0 на внутренней арене.

«Бенфике» же некуда торопиться, Марку Силва может даже дать отдых лидерам, качество скамейки у «орлов» всё равно выше, чем у основы «Хартса». Португальцы слишком опытны, чтобы растерять такое большое преимущество. Думаю, будет очередная уверенная победа лиссабонцев, пусть и не с таким разгромным счётом, как в первой встрече», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».