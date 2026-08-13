15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хартс» — «Бенфика»: прогноз Анатолия Катрича на матч квалификации Лиги Европы

«Хартс» — «Бенфика»: прогноз Анатолия Катрича на матч квалификации Лиги Европы
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Хартс» — «Бенфика».

Ставка: победа «Бенфики» за 1.43.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 21:45 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интрига в этом противостоянии умерла ещё в Лиссабоне, когда «Бенфика» устроила шотландцам разгром со счётом 6:1. Пять мячей форы не отыграть. Но «Хартс» уже реабилитировался, размазав «Данди Юнайтед» 4:0 на внутренней арене.

«Бенфике» же некуда торопиться, Марку Силва может даже дать отдых лидерам, качество скамейки у «орлов» всё равно выше, чем у основы «Хартса». Португальцы слишком опытны, чтобы растерять такое большое преимущество. Думаю, будет очередная уверенная победа лиссабонцев, пусть и не с таким разгромным счётом, как в первой встрече», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Хартс» — «Бенфика». Когда не хочется, но надо
«Хартс» — «Бенфика». Когда не хочется, но надо
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android