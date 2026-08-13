«Сибирь» — «Адмирал»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Минска

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Сибирь» — «Адмирал».

Ставка: победа «Сибири» в матче за 1.65.

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 13 августа 2026, четверг. 15:00 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

«Новый сезон начинается! И, конечно, хочется зайти в него нормально. Первый прогноз после паузы всегда немного особенный: вроде бы это ещё предсезонка, составы могут быть экспериментальными, тренеры смотрят сочетания, но именно с таких матчей постепенно возвращается хоккейный ритм.

Здесь для меня важный момент в том, что «Адмирал» уже провёл несколько товарищеских игр, но в основном там играл резерв: ребята на пробных контрактах и те, кому нужно было показать себя прямо сейчас. Да, результаты у Владивостока были неплохие: победы над «Юностью», «Шахтёром» и «Брестом». Но это всё равно не совсем тот «Адмирал», который мы будем оценивать по сезону.

У «Сибири» история другая. Для них это первый матч на турнире в Минске, и по ощущениям команда должна выходить более основным составом. Плюс после летней паузы всегда важно сразу поймать рабочий тонус: не просто раскатиться, а нормально войти в игру, проверить связи, спецбригады и начать турнир без раскачки.

Жду неидеального хоккея — в августе идеального и не должно быть. Будут ошибки, тяжёлые ноги и местами рваный темп. Но по составу, мотивации и общему контексту мне ближе «Сибирь». «Адмирал» уже получил игровую практику, но если завтра у них снова будет не самый боевой вариант, то «Сибирь» должна этим пользоваться. Для первого прогноза сезона беру аккуратный, но понятный вариант: победа новосибирцев в матче», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».