«Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы»: прогноз Артура Хайруллина на контрольный матч

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.81.

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 13 августа 2026, четверг. 19:00 МСК Динамо Мн Минск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Минское «Динамо» за нынешнее межсезонье претерпело очень серьёзные изменения. Команду покинули несколько ключевых игроков, в том числе местные белорусские звёзды Виталий Пинчук, Егор Бориков и Вадим Мороз, а Дмитрия Квартальнова на посту главного тренера сменил Сергей Брылин. При этом среди приобретений можно выделить разве что возвращение канадского нападающего Кристофера Тирни, в остальном же работа минчан на трансферном рынке вызывает очень серьёзные вопросы.

«Шанхай» куда активнее, но этому есть много объяснений. Во-первых, от команды образца прошлого сезона осталось слишком мало игроков. Во-вторых, клубом руководит новый тандем управленцев в виде президента Ильи Ковальчука и генерального менеджера Евгения Артюхина. Задачи перед «драконами» стоят очень серьёзные, так что без мощных подписаний не обойтись. Самыми важными можно назвать трансферы вратаря Амира Мифтахова, защитников Ника Чичека и Бреннана Менелла, а также нападающих Дмитрия Яшкина, Ника Петана и Мартина Фрка.

Сложно предсказывать, чего ждать от первых предсезонных матчей, но вряд ли команды будут играть строго в обороне и постараются проявить себя впереди. Так что поставлю в этом матче на тотал больше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».