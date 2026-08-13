«Динамо» Минск — «Брага»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги конференций

13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск — «Брага». Игра пройдёт на стадионе «Берое» в Старой Загоре, Болгария. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Браги» предлагается с коэффициентом 1.47. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 6.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.