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«Динамо» Минск — «Брага»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги конференций

«Динамо» Минск — «Брага»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги конференций
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13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Динамо» Минск — «Брага». Игра пройдёт на стадионе «Берое» в Старой Загоре, Болгария. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Лига конференций . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Динамо Мн
Минск, Беларусь
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Браги» предлагается с коэффициентом 1.47. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 6.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

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