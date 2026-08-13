«Андерлехт» — ПАОК: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги Европы
Поделиться
13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Андерлехт» — ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Первая игра завершилась победой бельгийского клуба со счётом 1:0.
Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается приблизительно с коэффициентом 2.40. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход доступен примерно за 3.35.
Аналитики допускают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.65.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 12 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:12
- 11 августа 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:19
-
06:18
- 10 августа 2026
-
19:00
-
18:00