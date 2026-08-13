«Андерлехт» — ПАОК: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги Европы

13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Андерлехт» — ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Первая игра завершилась победой бельгийского клуба со счётом 1:0.

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается приблизительно с коэффициентом 2.40. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход доступен примерно за 3.35.

Аналитики допускают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.65.