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«Андерлехт» — ПАОК: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги Европы

«Андерлехт» — ПАОК: ставки и коэффициенты на игру отбора Лиги Европы
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13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Андерлехт» — ПАОК. Встреча пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Первая игра завершилась победой бельгийского клуба со счётом 1:0.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают гостей небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается приблизительно с коэффициентом 2.40. Победа «Андерлехта» оценивается коэффициентом 2.85. Ничейный исход доступен примерно за 3.35.

Аналитики допускают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт приблизительно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.65.

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