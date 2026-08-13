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«Хартс» — «Бенфика»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

«Хартс» — «Бенфика»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы
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13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Хартс» — «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Тайнкастл» в Эдинбурге. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига Европы . 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2026, четверг. 21:45 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Не начался
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бенфики» предлагается с коэффициентом 1.45. Победа «Хартс» оценивается коэффициентом 7.40. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

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