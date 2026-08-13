«Карабах» — «Динамо» Киев: ставки и коэффициенты на игру квалификации Лиги конференций

13 августа состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций «Карабах» — «Динамо» Киев. Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Карабаха» предлагается с коэффициентом 2.00. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.38. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.