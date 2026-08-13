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Игрока «Эвертона» обвинили в ставках на футбол

Игрока «Эвертона» обвинили в ставках на футбол
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Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила обвинения нидерландскому нападающему «Эвертона» Мартину Шерифу в нарушении правил о ставках, сообщает Daily Mail.

По данным следствия, 20-летний форвард сделал 61 ставку на футбольные матчи в период с 20 ноября 2024 года по 12 февраля 2026 года. Шериф должен ответить на обвинения FA до 17 августа. В Англии профессиональным футболистам запрещено делать ставки.

Шериф — игрок юношеской сборной Нидерландов. Пока он не сыграл в официальных матчах за «Эвертон». В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды в низших лигах за «Ротерхэм» и «Порт Вейл».

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