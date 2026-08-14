«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Романа Павлюченко на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.64.

«Локомотиву» будет очень тяжело на выезде. Команда пока не похожа на тот «Локомотив», который мы привыкли видеть: старт сезона получился тяжёлым, побед пока нет. А «Оренбург» сейчас чувствует себя увереннее: уже есть победа, ничья и поражение, плюс в таблице команда идёт чуть выше.

Понятно, что «Локомотив» — большой клуб, но в Оренбурге ему точно будет непросто. У «Оренбурга» есть своё преимущество: родной стадион, искусственное поле, поддержка болельщиков. Дома это команда, которая со всеми сражается достойно и старается брать очки, потому что на выезде ей всегда тяжелее. Поэтому настрой на такой матч будет серьёзный.

Я бы здесь фаворита не выделял. Думаю, игра получится боевая и достаточно равная. «Оренбург» дома будет активно бороться, прессинговать и цепляться за мячи, а «Локомотиву» придётся очень тяжело. По классу гости могут быть выше, но сейчас по состоянию команды не видно, что они готовы спокойно приезжать и обыгрывать таких соперников.

Мне кажется, здесь больше напрашивается ничья. «Локомотив» должен зацепиться хотя бы за очко, потому что всё-таки уровень команды обязывает, но на победу в такой игре они пока не выглядят. «Оренбург» дома свои моменты найдёт, «Локомотив» тоже должен ответить, поэтому я бы поставил на боевую ничейку», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».