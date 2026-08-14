«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Семёна Зигаева на игру 4-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: «Оренбург» не проиграет за 1.75.

«Оренбург» в 1-м туре на своём поле принимал «Ростов». В начале второго тайма оренбуржцы пропустили, да ещё и остались в меньшинстве. Но в концовке хозяева совершили чудо, они не только отыгрались, но и смогли одержать победу. Неделю спустя в Оренбург пожаловал «Зенит». Максим Глушенков в одиночку оформил хет-трик и принёс гостям победу. В прошлом туре оренбуржцы отправились в Казань, забили первыми, но потом Татаев отправил мяч в свои ворота. В итоге матч закончился 1:1, что вполне неплохо.

«Локомотив» стартовал в чемпионате России домашним матчем с «Ахматом». Москвичи забили первыми, но дальше лучше была команда из Грозного, которая справедливо сравняла счёт и забрала одно очко. Дальше был визит в Каспийск, и вновь «Локомотив» забил первым. Затем его соперник играл лучше, но на сей раз динамовцы не только отыгрались, но и вырвали победу. В прошлом туре железнодорожники вернулись домой и принимали «Акрон». Казалось, с аутсайдером проблем не будет, но итоговые 0:0 говорят об обратном.

На самом деле, нулевая ничья в прошлом туре — удача для команды Галактионова. Гости имели куда больше шансов. Плюс на этой неделе «Локомотив» лишился Карпукаса, а значит, проблем стало больше. «Оренбург» на своём искусственном газоне не раз доставлял проблемы своим соперникам, вот и сейчас они имеют неплохой шанс это сделать против столичной команды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».