«Оренбург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Катрича на матч РПЛ 14 августа
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Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив».
Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 2.5 за 5.10.
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14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Москвичи стартовали так, будто у них нет задач на сезон: три тура чемпионата без побед, скучные нули с «Акроном» и поражение в Каспийске от «Динамо». Но в любом состоянии, даже в кризисе, железнодорожники умудряются обыгрывать оренбуржцев с завидным постоянством.
У «Локомотива» пока всего два гола за три тура, а против «Оренбурга» 8 побед в 10 последних встречах, и в гостях они стабильно кладут по 2-3 мяча. «Локомотив» не настолько хорош, чтобы устраивать разгром. Поэтому остановлюсь на прагматичном выездном успехе», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
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