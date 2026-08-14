«Оренбург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Катрича на матч РПЛ 14 августа

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 2.5 за 5.10.

«Москвичи стартовали так, будто у них нет задач на сезон: три тура чемпионата без побед, скучные нули с «Акроном» и поражение в Каспийске от «Динамо». Но в любом состоянии, даже в кризисе, железнодорожники умудряются обыгрывать оренбуржцев с завидным постоянством.

У «Локомотива» пока всего два гола за три тура, а против «Оренбурга» 8 побед в 10 последних встречах, и в гостях они стабильно кладут по 2-3 мяча. «Локомотив» не настолько хорош, чтобы устраивать разгром. Поэтому остановлюсь на прагматичном выездном успехе», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».