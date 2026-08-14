15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Катрича на матч РПЛ 14 августа

«Оренбург» — «Локомотив»: ставка Анатолия Катрича на матч РПЛ 14 августа
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 2.5 за 5.10.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Москвичи стартовали так, будто у них нет задач на сезон: три тура чемпионата без побед, скучные нули с «Акроном» и поражение в Каспийске от «Динамо». Но в любом состоянии, даже в кризисе, железнодорожники умудряются обыгрывать оренбуржцев с завидным постоянством.

У «Локомотива» пока всего два гола за три тура, а против «Оренбурга» 8 побед в 10 последних встречах, и в гостях они стабильно кладут по 2-3 мяча. «Локомотив» не настолько хорош, чтобы устраивать разгром. Поэтому остановлюсь на прагматичном выездном успехе», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Оренбург» — «Локомотив». Чем дальше, тем хуже
«Оренбург» — «Локомотив». Чем дальше, тем хуже
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android