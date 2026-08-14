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«Оренбург» — «Локомотив»: кто фаворит матча 4-го тура РПЛ

«Оренбург» — «Локомотив»: кто фаворит матча 4-го тура РПЛ
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14 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
14 августа 2026, пятница. 17:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.12. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.78.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

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