«Оренбург» — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на игру РПЛ

14 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.12. Победа «Оренбурга» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.78.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.