«Металлург» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Романа Габдрафикова на матч Кубка Минска

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 2.65.

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 14 августа 2026, пятница. 16:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«После вчерашнего промаха с «Сибирью» тут, конечно, хочется быть аккуратнее. Предсезонка — это всегда немного гадание на кофейной гуще: ты можешь правильно прочитать общую логику, но потом выходит совсем другой состав, и весь прогноз приходится мысленно переписывать уже по ходу матча.

«Шанхай» накануне сыграл очень фестивальный матч с минским «Динамо» — 5:7. Куча голов, большинство, меньшинство, обмены моментами, вообще без ощущения какой-то жёсткой предсезонной закрытости. Да, против «Металлурга» состав может быть другим, тренеры могут что-то подкрутить, но сам факт важен: команда уже провела энергозатратный матч, получила нагрузку и сразу идёт на следующую игру.

У «Металлурга» это первый матч на турнире, и, мне кажется, здесь может быть плюс именно по свежести. Даже если у «Магнитки» выйдет не самый основной состав, это всё равно команда, которая обычно играет быстро, активно и с большим количеством движения. Под такую скорость тяжело подстраиваться, особенно когда ты уже сыграл результативный и нервный матч накануне.

Жду не идеальной обороны, а живой игры с моментами. «Шанхай» уже показал, что может и забивать, и много позволять у своих ворот. «Металлург» должен быть свежее и, на мой взгляд, качественнее по общему темпу. Можно было сыграть аккуратнее через П1 + ТБ 4.5, но здесь хочется чуть добрать: если матч снова пойдёт в открытую сторону, шесть шайб выглядят вполне рабочим сценарием», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».