«Ротор» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ротор» — «Урал».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.95.

«Ротор» в первом туре в ярком матче уступил в Нижнем Новгороде местной команде 2:4, а неделю спустя играл на своём поле. Соперниками были хабаровчане. Встреча вышла непростой, но в концовке волгоградцы вырвали три очка. Дальше был гостевой успех в Набережных Челнах и минимальное поражение в Домодедове от «Велеса». В прошлом туре «Ротор» дома принимал «Челябинск». Саид Алиев был великолепен! Он и ассистировал, и забивал, да и в целом был дико хорош, а волгоградцы победили 4:1.

«Урал» неожиданно стартовал в Первой лиге с домашнего поражения от столичного «Торпедо». Эта неудача заставила команду из Екатеринбурга серьёзнее относиться к задаче, и уже в следующем туре она разгромила «Енисей». Затем сенсационно сыграла 0:0 в Санкт-Петербурге с «Ленинградцем», но и эта осечка дала «Уралу» толчок для гостевой победы в Хабаровске, да ещё и разгромной. В прошлом туре в Екатеринбург пожаловала «Уфа», которая даже имела больше очков, но «Урал» в тот день был сильнее, одержав уже третью разгромную победу на старте.

Нас ждёт центральный матч в туре. «Ротор» и «Урал» представляли Первую лигу в стыковых матчах по итогам прошлого сезона. Но и волгоградцы, и екатеринбуржцы своих соперников пройти не смогли и не вышли в РПЛ. Поэтому в этом сезоне у них стоит задача всё же подняться в элиту. В последнее время матчи между «Ротором» и «Уралом» выходили скучными, но когда-то эта серия должна прерваться. Жду здесь очень весёлый футбол, в котором обе команды смогут отличиться, и даже больше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».