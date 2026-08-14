15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нефтехимик» — «Шинник»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

«Нефтехимик» — «Шинник»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги
Комментарии

14 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Шинником». Игра пройдёт в Нижнекамске. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Россия — Лига Pari . 6-й тур
14 августа 2026, пятница. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1-й тайм
0 : 0
Шинник
Ярославль

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Нефтехимика» предлагается с коэффициентом 2.43. Победа «Шинника» оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.12.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Материалы по теме
«Нефтехимик» — «Шинник». Нашла коса на камень
«Нефтехимик» — «Шинник». Нашла коса на камень
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android