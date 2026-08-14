«Нефтехимик» — «Шинник»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

14 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги между «Нефтехимиком» и «Шинником». Игра пройдёт в Нижнекамске. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Нефтехимика» предлагается с коэффициентом 2.43. Победа «Шинника» оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.12.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.