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«Ротор» — «Урал»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги в Волгограде

«Ротор» — «Урал»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги в Волгограде
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14 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и екатеринбургским «Уралом». Игра пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Россия — Лига Pari . 6-й тур
14 августа 2026, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Ротора» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.89.

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