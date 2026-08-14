«Ротор» — «Урал»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги в Волгограде

14 августа состоится матч 6-го тура Первой лиги между волгоградским «Ротором» и екатеринбургским «Уралом». Игра пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Урала» предлагается с коэффициентом 2.13. Победа «Ротора» оценивается коэффициентом 3.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.89.