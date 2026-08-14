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Ислам Махачев — Иэн Гэрри: прогнозы на бой UFC 330, на кого ставить

Ислам Махачев — Иэн Гэрри: прогнозы на бой UFC 330, на кого ставить
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В ночь с 15 на 16 августа в Филадельфии, США, состоится вечер единоборств UFC 330. В главном бою этого турнира россиянин Ислам Махачев проведёт свою первую защиту титула в полусреднем весе против Иэна Гэрри.

UFC 2026. UFC 330, Филадельфия, США
Ислам Махачев — Иэн Гэрри
16 августа 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Ислам Махачев
Не началось
Иэн Гэрри

Посмотреть трансляцию турнира UFC 330 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя Махачев — Гэрри ожидается в 5:30 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом российского бойца. Поставить на победу Ислама Махачева можно с коэффициентом 1.22. Шансы Гэрри оценили котировкой 4.50, а на ничью можно поставить за 66.00.

На полный бой можно заключить пари с котировкой 1.77, а на его досрочное завершение — за 1.99. На то, что поединок завершится нокаутом, предлагают коэффициент 5.50, а на болевой или удушающий приём — 2.70.

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