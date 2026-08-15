«Родина» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Родина» — «Акрон».

Ставка: «Родина» забьёт первый гол за 1.95.

«Субботнюю программу 4-го тура откроет матч в Подмосковье на «Арене Химки», где «Родина» сыграет против «Акрона».

Обе команды набрали свои первые очки в нынешнем сезоне в чемпионате. «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом», а «Родина» преподнесла, пожалуй, главную сенсацию этой части чемпионата, обыграв в Петербурге «Зенит». Ещё и волевой эта победа стала, а Артур Гарибян, конечно, вписал своё имя в историю клуба благодаря дублю. Но это уже история.

После разгрома с «Рубином» в Кубке и победы в Санкт-Петербурге, конечно, «Родина» воодушевлена, почувствовала уверенность в своих силах, поняла, что футболисты всё делают правильно. Теперь этот настрой надо сохранить и на матч с менее статусной командой.

Да, «Акрон» неплохо смотрелся с «Локомотивом» в прошлом туре, но тому, мне кажется, поспособствовала не самая лучшая игра москвичей. Явно «Локомотив» провёл не лучший матч, а «Акрон» этим в целом неплохо воспользовался.

Мне кажется, что «Родина» поувереннее, помощнее выглядит, чем нынешний «Акрон». И мой прогноз на этот матч — «Родина» забьёт первый гол за коэффициент 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».