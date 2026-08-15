ЦСКА — «Факел»: прогноз Алексея Андронова на матч 4-го тура чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч ЦСКА — «Факел».

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 1.77.

«Считаю, что ЦСКА пора уже побеждать в РПЛ, учитывая, сколько подряд матчей дома. Ситуация, в общем, не очень приятная для команды Игдисамова. Первый месяц как для них, так и для «Локомотива», так и, возможно, для «Динамо», задаёт определённый фон, с которым крайне сложно на что-то серьёзное рассчитывать.

ЦСКА сейчас очень нуждается в победе. Если он не сможет обыграть «Факел», тогда не понимаю, чего мы вообще ждём от этой команды.

Вижу всё-таки, что ЦСКА сильнее «Факела», поэтому выбираю победу ЦСКА и тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.77. Мне кажется, что это самый логичный вариант. Рано или поздно армейская атака должна заговорить, всё-таки там не совсем бесталанные люди собраны. Плюс «Факел» послабее прошлых оппонентов армейцев, если судить по первым матчам сезона», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».