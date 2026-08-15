«Ростов» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Ростове-на-Дону

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ростов» — «Рубин».

Ставка: победа «Ростова» за 2.19.

«Ростов» в 1-м туре чемпионата страны неожиданно уступил в Оренбурге, а неожиданно, потому что пропустил дважды, имея численное преимущество. Дальше был визит в подмосковные Химки и победа 4:2 над «Родиной», испортили новичку РПЛ первый домашний матч в элите. В прошлом туре ростовчане гостили в Москве, а соперниками были армейцы. Абсолютно равный матч с моментами, но в этот августовский день забить футболисты обеих команд не смогли — ничья 0:0.

«Рубин» в 1-м туре принимал «Краснодар» и начал очень здорово, уже к 10-й минуте хозяева вели в счёте. Но почти сразу после гола казанцы остались в меньшинстве, пропустили трижды и уступили «быкам». Дальше был гостевой матч с «Акроном» и победа. Но важнее, что Даку забил последний мяч за «Рубин» и отправился в московский «Спартак». В прошлом туре казанцы играли дома против «Оренбурга», но перед этим успели в Кубке России получить пять безответных мячей от «Родины» и хотели исправиться. Вышло так себе — ничья 1:1.

Обе команды после трёх туров имеют по четыре очка и идут в нижней части турнирной таблицы. Очная встреча — неплохой шанс поправить своё положение, но казанцы с уходом Даку вынуждены искать новые варианты для атаки. «Ростов» выглядит не очень мощно, но преимущество своего поля всё же исключать нельзя. Тем более это будет первый матч в Ростове-на-Дону. Поэтому жду, что здесь случится победа хозяев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».