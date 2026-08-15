«Сочи» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на матч Кубка Минска

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Сочи» — «Сибирь».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.65.

Кубок Минска . Кубок Минска Кубок Минска . Кубок Минска 15 августа 2026, суббота. 13:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» заметно изменился за межсезонье, усилив все линии. Основным вратарём должен стать опытный Иван Бочаров, которого подстрахует Дамир Шаймарданов. Вернулся в команду один из лучших защитников в истории «Сочи» Джесси Грэм, а подписания Колби Уильямса, Тимура Ахиярова и Виктора Балдаева добавят надёжности. Впереди же значительно добавить остроты должны Гейдж Куинни, Спенсер Фу и Александр Хохлачёв.

«Сибирь» в стартовом матче Кубка Минска уступила «Адмиралу», но состав команды был явно экспериментальным. Отсутствовали почти все лидеры, не увидели зрители на льду и звёздного Евгения Кузнецова. Не сыграли в первом матче предсезонки даже основные вратари новосибирцев — Антон Красоткин и Михаил Бердин.

Из молодёжи особенно интересно было наблюдать за 18-летним защитником Арсением Анисимовым. Парень из Зеленодольска, который долгое время тренировался в Казани (но не в «Ак Барсе»), а потом уехал в Канаду. И проявил себя юниор неплохо: теперь, вполне вероятно, ему предложат полноценный контракт.

Обеим командам только предстоит найти оптимальное состояние, а игры совмещаются с тяжёлыми тренировками. Так что высокой результативности не жду: ставим на тотал меньше 5.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».