«Родина» — «Акрон»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Химках

15 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Родина» — «Акрон». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. После трёх туров москвичи набрали три очка, а тольяттинцы — одно.

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается приблизительно с коэффициентом 2.50. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 2.75, ничейный исход — примерно в 3.60.

Аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт ориентировочно за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.61.