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«Родина» — «Акрон»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Химках

«Родина» — «Акрон»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Химках
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15 августа состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Родина» — «Акрон». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. После трёх туров москвичи набрали три очка, а тольяттинцы — одно.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Родина
Москва
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают хозяев небольшими фаворитами. Сделать ставку на победу «Родины» предлагается приблизительно с коэффициентом 2.50. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 2.75, ничейный исход — примерно в 3.60.

Аналитики ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 мяча идёт ориентировочно за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент около 1.61.

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