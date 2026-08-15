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ЦСКА — «Факел»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Москве

ЦСКА — «Факел»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Москве
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15 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 4-й тур
15 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.42. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.88.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

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