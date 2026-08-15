ЦСКА — «Факел»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Москве

15 августа состоится матч 4-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.42. Победа «Факела» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 4.88.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.