«Балтика» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: первый гол — «Балтика» за 1.85.

«Закроет расписание 2-го тура Фонбет Кубка России матч в Калининграде, где «Балтика» сыграет с махачкалинским «Динамо». И те, и другие проиграли на старте. Это группа С, где также в соперниках «Крылья» и «Зенит». «Балтика» уступила «Зениту» (0:1), по делу проиграла, но могла и не проиграть, ведь в концовке был шикарный момент. А Махачкала дома уступила «Крыльям» со счётом 1:2, пропустив от Чинеду во втором тайме.

Да, Махачкала много эмоций оставила в игре с «Крыльями» сейчас в чемпионате, и вообще очень много эмоций бушует в матчах с участием махачкалинского «Динамо», Вадим Евсеев подкидывает дровишек. Но этих же эмоций достаточно и в играх «Балтики». Мне видится, что «Балтика» — фаворит. Поэтому я бы спрогнозировал, что «Балтика» забьёт первой в этом матче за коэффициент 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».