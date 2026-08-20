«Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Алавес».

Ставка: победа «Алавеса» за 3.57.

«Райо Вальекано» буквально выселили из родного дома. «Вальекас» признали небезопасным, и мадридцы будут играть домашние матчи, по сути, на нейтральном поле. Вся идентичность клуба строилась на адском давлении своего стадиона и минимальных размерах поля, а теперь они лишены этих факторов.

Судя по коэффициентам, тут попахивает сенсацией. «Алавес» может спокойно увезти победу. В 1-м туре спокойно разобрались с «Хетафе», воскресив великую «семёрку» «Реала» Мариано Диаса. С нынешним «Райо» гости обязаны одержать вторую победу подряд», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».