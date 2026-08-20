15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги

«Райо Вальекано» — «Алавес»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Алавес».

Ставка: победа «Алавеса» за 3.57.

Испания — Ла Лига . 2-й тур
20 августа 2026, четверг. 22:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Райо Вальекано» буквально выселили из родного дома. «Вальекас» признали небезопасным, и мадридцы будут играть домашние матчи, по сути, на нейтральном поле. Вся идентичность клуба строилась на адском давлении своего стадиона и минимальных размерах поля, а теперь они лишены этих факторов.

Судя по коэффициентам, тут попахивает сенсацией. «Алавес» может спокойно увезти победу. В 1-м туре спокойно разобрались с «Хетафе», воскресив великую «семёрку» «Реала» Мариано Диаса. С нынешним «Райо» гости обязаны одержать вторую победу подряд», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Еврокубки: первая победа Салаха, «Монако» Головина в Польше
Еврокубки: первая победа Салаха, «Монако» Головина в Польше