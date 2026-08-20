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«Трабзонспор» — «Ференцварош»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы

«Трабзонспор» — «Ференцварош»: ставки и коэффициенты на матч отбора Лиги Европы
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20 августа состоится первый матч раунда плей-офф Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош». Встреча пройдёт на стадионе «Папара Парк — Шенол Гюнеш» в Трабзоне и начнётся в 20:00 мск. Ответная игра запланирована на 27 августа в Будапеште.

Лига Европы . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2026, четверг. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры считают хозяев заметными фаворитами. Победа «Трабзонспора» оценивается приблизительно коэффициентом 1.65. На ничью можно поставить примерно за 3.90, а на победу «Ференцвароша» — за 4.80.

При этом ожидается результативный футбол. Тотал больше 2.5 мяча предлагается ориентировочно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Победа гостей с форой (+1) доступна примерно за 1.65.

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