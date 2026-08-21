Названы шансы команды Лэмпарда отобрать очки у «Арсенала»

21 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Арсенал» — «Ковентри Сити». Игра пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.21. Победа «Ковентри» оценивается коэффициентом 17.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.30.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55. Гол в каждом тайме идёт за 1.70.