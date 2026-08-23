Букмекеры оценили шансы «Барселоны» начать с победы чемпионат Испании

23 августа состоится матч 2-го тура испанской Ла Лиги «Эльче» — «Барселона». Игра пройдёт в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.34. Победа «Эльче» оценивается коэффициентом 8.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.